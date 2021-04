Lancio di bottiglie incendiarie al centro vaccinale di Brescia, Grillo: “Gesto inqualificabile” (Di sabato 3 aprile 2021) Brescia – “Mentre il mondo cerca di superare la pandemia con sforzi importanti, non possiamo accettare gesti inqualificabili come il Lancio di bottiglie incendiarie accaduto oggi al centro vaccinale di Brescia. Spero che si faccia subito chiarezza sull’accaduto”. Così su Twitter la parlamentare del Movimento 5 Stelle Giulia Grillo (foto), ex ministra della salute. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 3 aprile 2021)– “Mentre il mondo cerca di superare la pandemia con sforzi importanti, non possiamo accettare gesti inqualificabili come ildiaccaduto oggi aldi. Spero che si faccia subito chiarezza sull’accaduto”. Così su Twitter la parlamentare del Movimento 5 Stelle Giulia(foto), ex ministra della salute. L'articolo L'Opinionista.

