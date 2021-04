Lainate | arsenale di armi da guerra in casa | arrestato 61enne fermato a Nerviano | VIDEO

Advertising

infoitinterno : Milano, arsenale in casa e box a Lainate: arrestato 61enne - qn_giorno : #Lainate, arsenale di armi da guerra in casa: arrestato/ VIDEO - GiornaleLORA : Lainate (MI), arsenale di armi clandestine: la Polizia arresta un pregiudicato di 61 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Lainate arsenale

I poliziotti, stante la flagranza, hanno perquisito la sua abitazione e i box in uso all'uomo a(MI), coadiuvati dagli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica. Sono state ...La polizia ha arrestato un uomo, cittadino italiano di 61 anni pregiudicato, che nascondeva unnella sua abitazione a, in provincia di Milano. Gli agenti a Nerviano, nel Milanese, hanno fermato un'auto guidata dal 61enne. All'interno dell'autovettura è stata trovata una pistola ...L'uomo è stato fermato per detenzione di armi clandestine, detenzione di piu' armi comuni da sparo, detenzione di arma da guerra e munizionamento vario.Milano - La Polizia di Stato ieri ha scoperto un vero arsenale di armi da guerra a Lainate e arrestato un 61enne italiano per detenzione di armi clandestine, detenzione di più armi comuni da sparo, de ...