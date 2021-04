La volata Champions in diretta: Napoli - Crotone 3 - 1, Atalanta - Udinese 2 - 1 (Di sabato 3 aprile 2021) Partenopei con il morale alle stelle dopo i successi su Milan e Roma, calabresi abbacchiati per via della rimonta subita contro il Bologna prima della pausa per le Nazionali. L'Atalanta per continuare ... Leggi su leggo (Di sabato 3 aprile 2021) Partenopei con il morale alle stelle dopo i successi su Milan e Roma, calabresi abbacchiati per via della rimonta subita contro il Bologna prima della pausa per le Nazionali. L'per continuare ...

Advertising

IlmsgitSport : La volata Champions in diretta: Napoli-Crotone 0-0, Atalanta-Udinese 0-0 - ilmessaggeroit : La volata Champions in diretta: Napoli-Crotone 0-0, Atalanta-Udinese 0-0 - lore66to : i ragazzi hanno messo del loro stavolta anche Pioli non mi ha convinto con le scelte comeunque un meritato applauso… - Paolo01284072 : RT @ilgiornale: In esclusiva per - Italia_Notizie : Arriva la sentenza degli esperti: 'Ecco come finirà il campionato' -