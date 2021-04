La voce dei commercianti nel giorno della protesta (VIDEO) (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Si sono dati appuntamento alla rotonda del centro commerciale del Buonvento col preciso intento di creare disagio e alla fine ci son riusciti. Le partite Iva hanno alzato la voce dopo l’annuncio di una conferma della zona rossa per la Campania. Altre due settimane di chiusure per categorie che sono già allo stremo delle forze. Tanta rabbia nelle loro parole, comprensibile per una decisione che stentano a capire e ad accettare. Una cinquantina di persone che hanno deciso di bloccare un’arteria importante, quella che rappresenta l’accesso a Benevento arrivando dalla statale Appia e che, in direzione opposta, rappresenta l’uscita dal capoluogo. Rappresentanti di varie categorie, abbigliamento, horeca, ambulanti e benessere personale, insieme, in maniera molto civile, si sono prima radunati e poi hanno srotolato un ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Si sono dati appuntamento alla rotonda del centro commerciale del Buonvento col preciso intento di creare disagio e alla fine ci son riusciti. Le partite Iva hanno alzato ladopo l’annuncio di una confermazona rossa per la Campania. Altre due settimane di chiusure per categorie che sono già allo stremo delle forze. Tanta rabbia nelle loro parole, comprensibile per una decisione che stentano a capire e ad accettare. Una cinquantina di persone che hanno deciso di bloccare un’arteria importante, quella che rappresenta l’accesso a Benevento arrivando dalla statale Appia e che, in direzione opposta, rappresenta l’uscita dal capoluogo. Rappresentanti di varie categorie, abbigliamento, horeca, ambulanti e benessere personale, insieme, in maniera molto civile, si sono prima radunati e poi hanno srotolato un ...

