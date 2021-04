La Toscana ha vaccinato pure i maestri di danza prima di anziani e fragili (Di sabato 3 aprile 2021) Gabriele Laganà I Nas stanno verificando quanti di loro abbiano hanno ricevuto uno dei vaccini rivolti agli ultraottantenni, ai fragili, al personale sociosanitario e agli operatori del 118 La campagna di vaccinazione attuata in Toscana nel mirino dei Nas dei carabinieri di Firenze. I militari hanno controllato la lista del personale scolastico che nella Regione ha già ricevuto la prima dose di AstraZeneca, circa 72mila persone, scoprendo che tra loro ci sono anche insegnanti delle scuole di musica e delle scuole di danza, molte delle quali chiuse in questo periodo. Il Nucleo antisofisticazioni e sanità, come racconta La Nazione che ha portato alla luce il caso, sotto il comando del maggiore Andrea Davini sta lavorando per appurare quanti di loro abbiano hanno ricevuto il vaccino Pfizer, rivolto ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 aprile 2021) Gabriele Laganà I Nas stanno verificando quanti di loro abbiano hanno ricevuto uno dei vaccini rivolti agli ultraottantenni, ai, al personale sociosanitario e agli operatori del 118 La campagna di vaccinazione attuata innel mirino dei Nas dei carabinieri di Firenze. I militari hanno controllato la lista del personale scolastico che nella Regione ha già ricevuto ladose di AstraZeneca, circa 72mila persone, scoprendo che tra loro ci sono anche insegnanti delle scuole di musica e delle scuole di, molte delle quali chiuse in questo periodo. Il Nucleo antisofisticazioni e sanità, come racconta La Nazione che ha portato alla luce il caso, sotto il comando del maggiore Andrea Davini sta lavorando per appurare quanti di loro abbiano hanno ricevuto il vaccino Pfizer, rivolto ...

