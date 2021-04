La Texprint di Prato licenzia 18 lavoratori che hanno scioperato per il rispetto del contratto (Di sabato 3 aprile 2021) La stamperia Texprint di Prato ha licenziato i 18 operai che con l’appoggio del sindacato Si Cobas protestavano da gennaio contro la richiesta di lavorare per 12 ore al giorno senza il pagamento degli straordinari e per il rispetto del contratto nazionale. La comunicazione, secondo Il Tirreno, è arrivata venerdì, alla vigilia dell’udienza sul ricorso d’urgenza presentato dall’azienda contro lo sciopero stesso. Ricorso a cui la proprietà cinese ha rinunciato perché, ha fatto sapere, “al momento sono cessate le condotte delittuose“. Si Cobas ribatte che la rinuncia è arrivata dopo la presentazione della difesa del sindacato dalle “calunnie” sui lavoratori. Secondo Texprint, che ha depositato in procura un dossier di 50 pagine per documentare il comportamento degli operai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) La stamperiadihato i 18 operai che con l’appoggio del sindacato Si Cobas protestavano da gennaio contro la richiesta di lavorare per 12 ore al giorno senza il pagamento degli straordinari e per ildelnazionale. La comunicazione, secondo Il Tirreno, è arrivata venerdì, alla vigilia dell’udienza sul ricorso d’urgenza presentato dall’azienda contro lo sciopero stesso. Ricorso a cui la proprietà cinese ha rinunciato perché, ha fatto sapere, “al momento sono cessate le condotte delittuose“. Si Cobas ribatte che la rinuncia è arrivata dopo la presentazione della difesa del sindacato dalle “calunnie” sui. Secondo, che ha depositato in procura un dossier di 50 pagine per documentare il comportamento degli operai ...

