(Di sabato 3 aprile 2021)O (ITALPRESS) – Un lampo di Quagliarella, poi la rete di Hauge nel finale. Ilsi salva sull’1-1 a Sannel lunch match che apre la ventinovesima giornata di Serie A contro lae nega a Ranieri la prima vittoria in carriera contro Pioli. Un punto utile ai rossoneri soprattutto in chiave Champions mentre le residue speranze scudetto si spengono lentamente, rammarico invece per i blucerchiati che, dopo una grande prima ora di gioco, rischiano addirittura la beffa nel recupero. Pioli sceglie Saelemaekers come terzino destro, Castillejo e Krunic (alla cinquantesima presenza con la maglia rossonera assieme a Kjaer) sugli esterni a supporto di Ibrahimovic – con Rebic inizialmente in panchina – ma è la Samp a partire col piede sull’acceleratore. Donnarumma si allunga su Gabbiadini e salva con un ...

Advertising

RedazioneFM : #SerieA: La #Sampdoria ferma il #Milan, a San Siro finisce 1-1 - Italpress : La Sampdoria ferma il Milan, 1-1 a San Siro - CorriereCitta : La Sampdoria ferma il Milan, 1-1 a San Siro - deatoffees : #MilanSampdoria #hernAndez e #silva regalano il pari a parti inverse tra Milan e Sampdoria,in mezzo una buona… - infoitsport : Sassuolo, si ferma Defrel: la situazione in vista della Sampdoria -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria ferma

Statistiche non troppo lontane per la Spal primavera,alla quinta posizione della classifica, ...sosta era arrivata la sconfitta nello scontro diretto ad alta quota sul campo della. I ...Una medaglia prestigiosa, che segnerebbe un grande traguardo per l'ex attaccante die ... Non siperò la ciurma italiana e arrivano subito altre due occasioni importanti: prima ...Fabio Quagliarella non si ferma mai. Dopo il gol oggi a San Siro col Milan, l’attaccante della Sampdoria ha parlato a Sky Sport: “Cerco di sfruttare sempre la mia occasione, c ...Sorpresa a San Siro nel primo turno di questo turno pasquale. Milan-Sampdoria si chiude sull’1-1 con le reti di Quagliarella e Hauge. Risultato che stoppa la rincorsa del Milan all’Inter capolista e ...