La Regina e il Principe Carlo sorridenti al parco: le foto ufficiali di Pasqua (Di sabato 3 aprile 2021) I festeggiamenti di Pasqua della Royal Family sono entrati nel vivo e non potevano mancare le foto ufficiali. La Regina Elisabetta e il Principe Carlo sono i protagonisti di due scatti molto "bucolici", che li ritraggono felici e sorridenti negli splendidi giardini di Frogmore House. Madre e figlio si godono l'aria fresca della primavera, circondati dagli alberi in fiore. Lui impeccabile ed elegante come sempre, con un lungo cappotto color cammello. Anche la Regina ha scelto per l'occasione un loden, ma di un verde scuro, arricchito dall'immancabile foulard che le cinge il capo. "La Regina e il Principe di Galles si godono una passeggiata nel parco di Frogmore House, Windsor. Questa immagine è una ...

