La questione femminile nel PD: il punto della situazione (Di sabato 3 aprile 2021) Nel dibattito pubblico sulla parità di genere, un tema sempre più rilevante è il ruolo delle donne in politica. Un ambiente nel quale la disuguaglianza di genere è molto maggiore rispetto a quella che si può riscontrare in altri ambiti. Il caso più evidente riguarda il PD. Dove la questione femminile resta un nodo irrisolto. E dove gli Leggi su periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) Nel dibattito pubblico sulla parità di genere, un tema sempre più rilevante è il ruolo delle donne in politica. Un ambiente nel quale la disuguaglianza di genere è molto maggiore rispetto a quella che si può riscontrare in altri ambiti. Il caso più evidente riguarda il PD. Dove laresta un nodo irrisolto. E dove gli

Advertising

Sara43825426 : RT @91Supernova: La prova dei pagliacci...Dove fanno gareggiare sempre le donne per seconde e quindi sapendo il tempo da battere e poi ne f… - 91Supernova : La prova dei pagliacci...Dove fanno gareggiare sempre le donne per seconde e quindi sapendo il tempo da battere e p… - latentadult : ma la vera domanda è che me ne frega di ciò che dice un uomo su una questione femminile? - rollingfrnkiero : @EMOJJJK Ho messo il femminile perché la ragazza in questione ha she/her in bio - bookworn3 : @begafab @ValeNappi @pottervato la differenza è che il mio punto di vista è sentito e condiviso da gran parte della… -