La Polizia stradale | i controlli saranno severi Fari puntati su parchi | litorali e cibo d' asporto

(Di sabato 3 aprile 2021) Chiara Giannini Da oggi alle 5 di martedì mattina l'Italia intera sarà chiusa in lockdown nazionale. La Pasqua, nonostante le speranze di molti, sarà come quella dello scorso anno. Da oggi sarà infatti possibile spostarsi dalla propria abitazione di residenza solo per comprovati motivi di salute, lavoro, urgenza o studio. Ci si potrà muovere una volta al giorno verso un'altra casa privata, nella stessa Regione, fino a un massimo di 2 persone (più eventuali figli minori sotto ai 14 anni, disabili o persone non autosufficienti). In tutta Italia sarà possibile spostarsi anche verso le seconde case, eccetto che in Sardegna, Toscana, Valle D'Aosta, Marche Calabria, Piemonte, Liguria Campania e Puglia e provincia autonoma di Bolzano, dove sono in vigore specifiche ordinanze. In Sicilia si entra solo con tampone negativo. Ma molti italiani sembrano non averlo capito, visto che ...