La pizza napoletana marinara | è il piatto della salute

È nata a Napoli, chiusa a portafoglio era già lo street food del popolo nel '700, e da allora la pizza ha fatto così tanta strada da diventare un piatto globale, il più amato di tutti. Ormai si fa ogni angolo del mondo (e in ogni modo) ma la tradizione ripaga sempre: non solo in termini di gusto, ma di proprietà nutrizionali, perché la pizza se fatta bene è più buona e giova anche alla salute. Lo conferma uno studio dell'Università Federico II di Napoli.

Ultime Notizie dalla rete : pizza napoletana Menù di Pasqua 2021: la tradizione in tavola Pasqua e Pasquetta vedono anche il trionfo delle torte salate, che con varianti locali si trovano in tutta la Penisola, dalla famosa Torta Pasqualina ligure alla pizza rustica napoletana, e così via. ...

Marco Quintili presenta la sua Pizza Casatiello proposta speciale per le festività pasquali Marco Quintili ha dimostrato di essere uno dei maestri pizzaioli più spettacolari per quanto riguarda la pizza napoletana contemporanea e ha deciso di realizzare una nuova proposta davvero ...

