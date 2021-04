La parata di 22 mummie reali nel nuovo museo del Cairo: si teme per la “maledizione di Tutankhamon” (Di sabato 3 aprile 2021) La parata delle mummie reali prevista nella serata di oggi, 3 aprile, ad Il Cairo rievocherà l’epoca dell’Antico Egitto ma c’è già chi parla di segni nefasti e maledizioni. A cosa è dovuta questa inquietante superstizione? Andiamo con calma. Le 22 mummie della “Pharaohs Golden Paradè” verranno poste nel nuovo museo Nazionale della Civiltà Egizia di foggia neoclassica mentre il prossimo anno un altro museo sorgerà vicino alle piramidi di Giza, per ospitare soltanto il corredo funebre di Tutankhamon. Proprio il nome di questo celeberrimo faraone è legato alle superstizioni che indicano nella violazione dei sepolcri la realizzazione di millenarie maledizioni. Il motivo? Una frase scritta sulla sua tomba, scoperta da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Ladelleprevista nella serata di oggi, 3 aprile, ad Ilrievocherà l’epoca dell’Antico Egitto ma c’è già chi parla di segni nefasti e maledizioni. A cosa è dovuta questa inquietante superstizione? Andiamo con calma. Le 22della “Pharaohs Golden Paradè” verranno poste nelNazionale della Civiltà Egizia di foggia neoclassica mentre il prossimo anno un altrosorgerà vicino alle piramidi di Giza, per ospitare soltanto il corredo funebre di. Proprio il nome di questo celeberrimo faraone è legato alle superstizioni che indicano nella violazione dei sepolcri lazzazione di millenarie maledizioni. Il motivo? Una frase scritta sulla sua tomba, scoperta da ...

