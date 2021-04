La nuova sfida del caudillo rosso Pablo Iglesias (Di sabato 3 aprile 2021) L'ambizioso leader del partito Podemos ha rotto gli indugi e gli equilibri del governo Sánchez: si è dimesso da vicepresidente e il 4 maggio correrà alle elezioni per la comunità di Madrid. Dopo la fase istituzionale, il suo è «un ritorno alle origini». Scommettere il tutto per tutto, puntando sulle vecchie armi ideologiche (senza disdegnare però il potere vero). Con una scarna telefonata, nel bel mezzo di un vertice franco spagnolo, il 42enne Pablo Iglesias ha comunicato al premier Pedro Sánchez la sua intenzione di lasciare la vicepresidenza dell'esecutivo per correre alle amministrative di Madrid del 4 maggio. «In politica si dovrebbe essere là dove è più utile, so che ci sono persone che non lo capiscono, ma io sono anche un antifascista di Madrid» ha dichiarato veemente alla stampa. Il ruolo di vicepresidente evidentemente non lo soddisfaceva ... Leggi su panorama (Di sabato 3 aprile 2021) L'ambizioso leader del partito Podemos ha rotto gli indugi e gli equilibri del governo Sánchez: si è dimesso da vicepresidente e il 4 maggio correrà alle elezioni per la comunità di Madrid. Dopo la fase istituzionale, il suo è «un ritorno alle origini». Scommettere il tutto per tutto, puntando sulle vecchie armi ideologiche (senza disdegnare però il potere vero). Con una scarna telefonata, nel bel mezzo di un vertice franco spagnolo, il 42enneha comunicato al premier Pedro Sánchez la sua intenzione di lasciare la vicepresidenza dell'esecutivo per correre alle amministrative di Madrid del 4 maggio. «In politica si dovrebbe essere là dove è più utile, so che ci sono persone che non lo capiscono, ma io sono anche un antifascista di Madrid» ha dichiarato veemente alla stampa. Il ruolo di vicepresidente evidentemente non lo soddisfaceva ...

Ultime Notizie dalla rete : nuova sfida In Europa nuove sentenze contro i lockdown. Restrizioni giudicate incostituzionali in Belgio e Finlandia Il presidente della Ligue des Droits Humains a febbraio aveva lanciato la sfida dichiarando: "...costringendo il governo a ritirare il disegno di legge con il quale avrebbe operato una nuova stretta ...

Amici 2021 Serale Ed.20/ Diretta e eliminati puntata 3 aprile: Giulia conquista tutti ... si esibirà con una coreografia sulle note de La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini ... Quest'ultimo, infatti, non apprezzerà le barre scritte per la sfida contro Tancredi e anche i giudici ...

"Tablet ai bimbi, parte nuova sfida" LA NAZIONE Veneto Formazione: 123 esperti digitali formati durante la pandemia. Il 67% sono donne formando 123 nuovi esperti digitali, e sono già 3 quelli partiti tra gennaio e febbraio – spiegano Luca Burei e Stiven Prete, CEO di Veneto Formazione – la vera sfida, dunque, è stata lanciata e ...

Arisa, messaggio agli allievi di Amici: “La sfida non è contro gli altri” Arisa prende le distanze dalle discussioni di Amici 20: “A casa la gente ha bisogno di emozioni” Se si tracciasse un bilancio della nuova edizione di Amici 20 ... hanno infatti preparato diversi ...

