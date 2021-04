La moda del mini-me impazza fra le mamme di Instagram e non solo

Leggi su chedonna

(Di sabato 3 aprile 2021) Se hai una figlia femmina e ti piace vestirla come te anche tu sei una mamma che impazzisce per ladel-me. Ecco dove puoi acquistare i capi. Alzi la mano chi da piccola non ha mai provato ad indossare le scarpe della mamma, piuttosto che un suo abito o un suo foulard. Un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it