“La mia salute è peggiorata” Guenda Goria spiazza tutti | la battaglia contro la malattia continua

Dopo l'esperienza del GF Vip, Guenda Goria ha scoperto di soffrire di endometriosi e ha iniziato una battaglia contro una malattia di cui aveva sottovalutato i sintomi: "È una patologia di cui soffrono moltissime donne – ha raccontato ospite di Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso -. Io ne sapevo molto poco e per molto tempo ho sottovalutato i sintomi perché credevo che fosse lo stress a crearmeli". L'endometriosi è una malattia che causa un accumulo anomalo di cellule endometriali al di fuori dell'utero. Provocando un'infiammazione cronica che può danneggiare l'apparato femminile. In Italia e nel mondo sono tantissime le donne che lottano contro questa patologia di cui, purtroppo, si parla ancora molto poco.

