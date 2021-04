La mia cagna | Instagram rimuove il post di Icardi Wanda lo difende

(Di sabato 3 aprile 2021) Novella Toloni È finita nel peggiore dei modi la polemica sulin cui il calciatore ha chiamato "" la moglie.ha rimosso il contenuto esi è vista costretta a giustificarlo "La pubblicazione infrange le nostre norme comunitarie in materia di molestie e bullismo". Ci ha pensatoa mettere la parola fine (forse) alla polemica sul-scandalo pubblicato da Mauronegli scorsi giorni. Il celebre social network ha rimosso la foto in cui il calciatore del Psg definiva "" la sua compagnaNara. Tutta colpa della traduzione dello spagnolo all'italiano della frase a descrizione del("Mi perro e mi perra"), che non lo ha risparmiato dalle critiche e dalla ...

Da corrieredellosport.it ICARDI WANDA NARA 1 Merita un riepilogo la querelle nata dopo la pubblicazione di un post da parte di Mauro Icardi che ha suscitato numerose polemiche, fino all'intervento di ...Nella descrizione, l'ex nerazzurro ha scritto: 'Il mio cane e la', taggando anche Wanda Nara . Non si è fatta attendere la risposta della procuratrice, che ha commentato. 'Come sei ...La traduzione del post, infatti, ha fatto finire nel mirino delle critiche l'ex centravanti dell'Inter. "Il mio cane e la mia cagna", non è infatti piaciuto al popolo del web e neppure a Wanda Nara ...'Mi perro y mi perra', aveva scritto Icardi a corredo di una foto in cui si vedeva il suo cane e sua moglie Wanda. Per Instagram norme violate.