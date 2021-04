La legge dell’ex premia l’Atalanta: il 3-2 all’Udinese vale il terzo posto (Di sabato 3 aprile 2021) 29esima giornata di Serie A Atalanta-Udinese 3-2 porta momentaneamente i nerazzurri al terzo posto solitario in classifica. Sotto la pioggia battente del Gewiss Stadium, a decidere l’incontro sono gli ex di giornata Muriel e Zapata. Il primo realizza una doppietta (19? e 43? del primo tempo), mentre il secondo cala il tris nella ripresa (61?). L’Udinese prova a crederci riaprendo la sfida in due occasioni con Pereyra (45?) e Stryger Larsen (71?), ma non basta. Poco male però per i ragazzi di Luca Gotti, visto il più che confortante vantaggio di 11 punti sul Cagliari terz’ultimo. Atalanta-Udinese 3-2 Cosa è successo ? Il copioso nubifragio abbattutosi su Bergamo pochi istanti prima del fischio d’inizio ha messo a rischio la sfida. Tuttavia il sopralluogo della terna arbitrale capitanata da Gianluca Manganiello ha decretato che ci fossero le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) 29esima giornata di Serie A Atalanta-Udinese 3-2 porta momentaneamente i nerazzurri alsolitario in classifica. Sotto la pioggia battente del Gewiss Stadium, a decidere l’incontro sono gli ex di giornata Muriel e Zapata. Il primo realizza una doppietta (19? e 43? del primo tempo), mentre il secondo cala il tris nella ripresa (61?). L’Udinese prova a crederci riaprendo la sfida in due occasioni con Pereyra (45?) e Stryger Larsen (71?), ma non basta. Poco male però per i ragazzi di Luca Gotti, visto il più che confortante vantaggio di 11 punti sul Cagliari terz’ultimo. Atalanta-Udinese 3-2 Cosa è successo ? Il copioso nubifragio abbattutosi su Bergamo pochi istanti prima del fischio d’inizio ha messo a rischio la sfida. Tuttavia il sopralluogo della terna arbitrale capitanata da Gianluca Manganiello ha decretato che ci fossero le ...

