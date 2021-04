La giornata di Serie A e l' attesa per il nuovo Space Jam | le notizie del giorno

Advertising

SerieA : Ritorna la #SerieATIM: sabato mozzafiato con tutte le partite della 29ª giornata. ??2??9???? Scarica l'App ufficiale… - SkySport : MILAN-SAMPDORIA 1-1 Risultato finale ? ? #Quagliarella (57’) ? #Hauge (87’) ? SERIE A – 29^ giornata ??… - SkySport : Calendario Serie A, le partite e gli orari della 29^ giornata - A_D_Sport : SERIE B - 31° GIORNATA U.S. Lecce 2 SALERNITANA CALCIO 1919 - S.P.A. 0 Decimo risultato utile consecutivo per il… - anmyyy__ : RT @SaraRRSnow: Domani passerò la giornata a cancellare i tweet stupidi che sto scrivendo ora. Prima e ultima volta che faccio una cosa del… -

Ascolta (cliccando qui sopra) le notizie sportive più importanti della. E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Sport Vari: tutte le notizie Gasport 3 aprile - 17:59... in diretta sabato 3 aprile 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valevole per la quindicesimadi ritorno del campionato diC .Allo stadio Olimpico Grande Torino, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Torino e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ...MILANO (ITALPRESS) – Un lampo di Quagliarella, poi la rete di Hauge nel finale. Il Milan si salva sull’1-1 a San Siro nel lunch match che apre la ventinovesima giornata di Serie A contro la Sampdoria ...