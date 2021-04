La gaffe di Lady Dybala | “non era una festa | era la solita cena del mercoledì”

Leggi su calcioefinanza

(Di sabato 3 aprile 2021) Paulosi è prontamente scusato per laa casa del compagno Winston McKennie che gli è costata anche l’esclusione dai convocati per il derby di oggi. Anche la fidanzata Oriana Sabatini ha anch’essa voluto scusarsi dell’accaduto. Ma senza saperlo è incorsa in unaancora peggiore raccontando la sua versione alla trasmissione televisiva L'articolo