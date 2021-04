LA FUGGITIVA, fiction di Rai 1 con Vittoria Puccini: cast, trama, anticipazioni (Di sabato 3 aprile 2021) fiction LA FUGGITIVA: quando inizia, quante puntate Vittoria Puccini torna in tv protagonista de La FUGGITIVA, un nuovo thriller ad alto tasso tensivo nel quale l’attrice interpreta una donna dal passato nebbioso accusata ingiustamente di aver ucciso il marito e dunque costretta a scomparire nel nulla per trovare la verità. Quattro puntate ricche di suspense coprodotte da Rai fiction, Compagnia Leone Cinematografica e dirette dal regista Carlo Carlei, in onda dal 5 aprile in prima serata su Rai 1 (e in anteprima dal 3 aprile su RaiPlay) che girano intorno al misterioso passato di una donna, Arianna Comani, la cui vita viene completamente sconvolta quando viene ritenuta responsabile della morte di suo marito Fabrizio. fiction LA FUGGITIVA dal 5 aprile ... Leggi su tvsoap (Di sabato 3 aprile 2021)LA: quando inizia, quante puntatetorna in tv protagonista de La, un nuovo thriller ad alto tasso tensivo nel quale l’attrice interpreta una donna dal passato nebbioso accusata ingiustamente di aver ucciso il marito e dunque costretta a scomparire nel nulla per trovare la verità. Quattro puntate ricche di suspense coprodotte da Rai, Compagnia Leone Cinematografica e dirette dal regista Carlo Carlei, in onda dal 5 aprile in prima serata su Rai 1 (e in anteprima dal 3 aprile su RaiPlay) che girano intorno al misterioso passato di una donna, Arianna Comani, la cui vita viene completamente sconvolta quando viene ritenuta responsabile della morte di suo marito Fabrizio.LAdal 5 aprile ...

