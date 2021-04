La contraffazione del Made in Italy ci fa perdere 32 miliardi l’anno Ma pensano al “green”

(Di sabato 3 aprile 2021) Uno Stato serio prenderebbe il problema molto in considerazione, e lo prenderebbe di petto. Oltre a pensare al Newdeal, alla transizione ecologica e a tutte quelle cose di cui si riempiono la bocca ma che hanno poca sostanza, quelli che sono al governo dovrebbero tenere a mente questo dato: 32. È il valore delladelin. 32che bruciamo perché c’è chi liberamente spaccia dei prodotti di bassa e pessima qualità perin. Laura Cavestri su Il Sole 24 Ore dà conto dei dati pubblicati in merito dall’Ocse: “Le rilevazioni Ocse sue pirateria – secondo il focus dedicato proprio all’impatto sulin– mostrano che il commercio ...

Advertising

AdmGov : ?? Trieste: presso gli spazi doganali del Punto Franco Nuovo, i funzionari #ADM e i militari della @GDF, hanno seque… - IlG75359535 : RT @IPZS: ??La #CIE è emessa dal Ministero dell'Interno @Viminale e prodotta dal Poligrafico con i più alti standard di #sicurezza. I dati d… - aleappo53 : RT @IPZS: ??La #CIE è emessa dal Ministero dell'Interno @Viminale e prodotta dal Poligrafico con i più alti standard di #sicurezza. I dati d… - fordeborah5 : RT @IPZS: ??La #CIE è emessa dal Ministero dell'Interno @Viminale e prodotta dal Poligrafico con i più alti standard di #sicurezza. I dati d… - stefano_tofoni : RT @IPZS: ??La #CIE è emessa dal Ministero dell'Interno @Viminale e prodotta dal Poligrafico con i più alti standard di #sicurezza. I dati d… -

Ultime Notizie dalla rete : contraffazione del

Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

Sottoposte a ulteriore valutazione tecnica, sono state confermate non autentiche dagli esperti... Uno dei due detentori è stato deferito in stato di libertà per ricettazione edi ...... volta a contrastare laalimentare e le frodi commerciali durante il periodo festivo, con particolare riguardo agli alimenti tipici pasquali, è stata portata avanti dai carabinieri...Secondo le anticipazioni settimanali del Paradiso delle signore, Cosimo incolperà Umberto della morte di Achille davanti ai soci del Circolo ...Un carico di circa 600 mila accendini contraffatti è stato sequestrato nei giorni scorsi negli spazi doganali del Punto Franco Nuovo di Trieste, dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ...