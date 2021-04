La Cavese perde ancora: Nunzella trascina la Virtus Francavilla (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Virtus Francavilla batte la Cavese e guadagna tre punti preziosissimi per l’obiettivo salvezza. A decidere il match un gol di Nunzella che raccoglie l’assist di Giannotti e batte il portiere metelliano Kucich. L’estremo difensore della Cavese nel primo tempo era riuscito anche a parare un calcio di rigore a Vazquez, ma deve capitolare sulla conclusione del capitano della Virtus. Da segnalare che la squadra di Campilongo ha giocato in dieci uomini dal 9? della ripresa per l’espulsione di Gerardi. Virtus Francavilla – Cavese 1-0 Virtus Francavilla Calcio: Costa, Pambianchi, Castorani (18’st Tchetchoua), Giannotti, Vazquez, Mastropietro (41’st Zenuni), Delvino, Franco ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLabatte lae guadagna tre punti preziosissimi per l’obiettivo salvezza. A decidere il match un gol diche raccoglie l’assist di Giannotti e batte il portiere metelliano Kucich. L’estremo difensore dellanel primo tempo era riuscito anche a parare un calcio di rigore a Vazquez, ma deve capitolare sulla conclusione del capitano della. Da segnalare che la squadra di Campilongo ha giocato in dieci uomini dal 9? della ripresa per l’espulsione di Gerardi.1-0Calcio: Costa, Pambianchi, Castorani (18’st Tchetchoua), Giannotti, Vazquez, Mastropietro (41’st Zenuni), Delvino, Franco ...

