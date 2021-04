La casa di carta: come sono stati creati tutti quei soldi? (Di sabato 3 aprile 2021) Con una quinta e ultima parte che arriverà nei prossimi mesi, La casa di carta è pronta a infrangere qualsiasi record, e dimostrarsi come uno degli show più di successo della storia della piattaforma streaming di Netflix. Dove sono stampati i soldi finti de LCDP? La realtà è ben diversa. Per stampare un grande quantitativo di soldi servivano delle strutture potenti, in grado di produrre in serie centinaia (di migliaia) di fogli in poco tempo. Per questo motivo, i produttori dello show hanno deciso di rivolgersi alla serie del quotidiano spagnolo ABC, il più vecchio tra i giornali di stampo generalista pubblicati a Madrid, attivo sin dal 1903. La creazione rapida Per permettere una creazione rapida delle banconote, quindi, le sedi di ABC sono sfruttate per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) Con una quinta e ultima parte che arriverà nei prossimi mesi, Ladiè pronta a infrangere qualsiasi record, e dimostrarsiuno degli show più di successo della storia della piattaforma streaming di Netflix. Dovestampati ifinti de LCDP? La realtà è ben diversa. Per stampare un grande quantitativo diservivano delle strutture potenti, in grado di produrre in serie centinaia (di migliaia) di fogli in poco tempo. Per questo motivo, i produttori dello show hanno deciso di rivolgersi alla serie del quotidiano spagnolo ABC, il più vecchio tra i giornali di stampo generalista pubblicati a Madrid, attivo sin dal 1903. La creazione rapida Per permettere una creazione rapida delle banconote, quindi, le sedi di ABCsfruttate per ...

Advertising

NetflixIT : La parte 4 de LA CASA DI CARTA usciva esattamente un anno fa e stiamo ancora soffrendo per quella-cosa-lì-che-non-v… - casadicartas5 : Forse tra pochi giorni uscirà la casa di carta, secondo voi cosa accadrà? Scrivetelo nei commenti - saraesse704 : RT @NetflixIT: La parte 4 de LA CASA DI CARTA usciva esattamente un anno fa e stiamo ancora soffrendo per quella-cosa-lì-che-non-vogliamo-n… - PazzoPerDomani : Tra verità nascoste e fake news, intanto buona Pasqua: il nostro consueto aggiornamento su @DomaniGiornale e dintor… - caterinaces : RT @NetflixIT: La parte 4 de LA CASA DI CARTA usciva esattamente un anno fa e stiamo ancora soffrendo per quella-cosa-lì-che-non-vogliamo-n… -