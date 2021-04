La balaustra del ponte cede all’improvviso | Andrea muore a 40 anni La scena davanti ai passanti

(Di sabato 3 aprile 2021) Una tragedia ha colpito la città di Milano. Un uomo di 40ha perso la vita dopo essere caduto nella serata di venerdì 2 aprile, in seguitocedimento di unapresente sulstorico pedonale in ferro battuto, situato all’inizio dell’interramento del naviglio Martesana. Questoper l’esattezza attraversa una chiusa sottostante via Melchiorre Gaia. Secondo le prime informazioni, la vittima si era momentanea appoggiata quando si è materializzato il dramma. Dopo il terribile incidente,Elifani è morto nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il ricovero all’interno dell’ospedale ‘Niguarda’. Troppo gravi purtroppo le ferite riportate dall’uomo, che è dunque spirato. Il 40enne sarebbe caduto da circa tre metri di altezza. Nell’impatto al ...

M5SGiorgio : RT @007Vincentxxx: Ecco altra bella notizia dalla #LOMBARDIA continuano a cedere #Ponti ma il #Governodeipeggiori pensa al #Pontesullostret… - il_Ghisa : RT @CorvinoSantino: Se fosse successo a Roma avrebbero crocifisso la Raggi... Cede la balaustra del ponte sul Naviglio Martesana: uomo pre… - Ori254 : RT @CorvinoSantino: Se fosse successo a Roma avrebbero crocifisso la Raggi... Cede la balaustra del ponte sul Naviglio Martesana: uomo pre… - Er_Sor_Claudio : RT @CorvinoSantino: Se fosse successo a Roma avrebbero crocifisso la Raggi... Cede la balaustra del ponte sul Naviglio Martesana: uomo pre… - Andyesti : #HaStataLaRaggi Cede la balaustra del ponte sul Naviglio Martesana: uomo precipita e muore a Milano -

Non ce l'ha fatta Andrea Elifani , l'uomo che ieri è precipitato dal ponte sul naviglio della Martesana a Milano ...Terribile tragedia nelle scorse ore a Milano, dove un uomo ha perso la vita dopo essere precipitato dal ponte in ferro sul Naviglio Martesana.