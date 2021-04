Juventus, quello che nessuno osa ammettere. Pirlo? Guardate Mancini... (Di sabato 3 aprile 2021) È terminata la dieci giorni della Nazionale con tre vittorie (tre volte 2-0) nove punti in tre gare. Difficile fare di meglio, soprattutto se a questo trend aggiungiamo le 25 partite utili che uguagliano il record della nazionale di Lippi. Magari il bel gioco si farà ancora attendere, ma dobbiamo considerare che spesso si è giocato in campi di patate, dove c'era talvolta l'impossibilità di fare due passaggi di seguito, senza menzionare la pochezza delle squadre incontrate. Potremmo anche non tener conto di questi risultati, o dare loro meno importanza di quello che potrebbero meritare, occorre però attenzionare il buon lavoro del nostro ct Roberto Mancini, che sta rimettendo in piedi una nazionale, che dopo il 2006, aveva fatto acqua da tutte le parti. Ha cominciato col mandare in campo una squadra di giovani, alcuni di questi allora neppure titolari ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) È terminata la dieci giorni della Nazionale con tre vittorie (tre volte 2-0) nove punti in tre gare. Difficile fare di meglio, soprattutto se a questo trend aggiungiamo le 25 partite utili che uguagliano il record della nazionale di Lippi. Magari il bel gioco si farà ancora attendere, ma dobbiamo considerare che spesso si è giocato in campi di patate, dove c'era talvolta l'impossibilità di fare due passaggi di seguito, senza menzionare la pochezza delle squadre incontrate. Potremmo anche non tener conto di questi risultati, o dare loro meno importanza diche potrebbero meritare, occorre però attenzionare il buon lavoro del nostro ct Roberto, che sta rimettendo in piedi una nazionale, che dopo il 2006, aveva fatto acqua da tutte le parti. Ha cominciato col mandare in campo una squadra di giovani, alcuni di questi allora neppure titolari ...

