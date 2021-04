Juventus, Pirlo: “Non ho ancora deciso se reintegrare i tre, ho altri pensieri” (Di sabato 3 aprile 2021) Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 2-2 contro il Torino. L’allenatore bianconero si è soffermato sui tre giocatori che hanno saltato il derby dopo la festa clandestina, ovvero McKennie, Dybala e Arthur: “Non ho ancora deciso se reintegrarli o meno. Al momento ho altri pensieri, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Dobbiamo recuperare in vista della gara di mercoledì, alla quale vogliamo arrivare al 100%. Tanti giocatori sono stanchi in virtù degli impegni con la Nazionale“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Il tecnico dellaAndreaè intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 2-2 contro il Torino. L’allenatore bianconero si è soffermato sui tre giocatori che hanno saltato il derby dopo la festa clandestina, ovvero McKennie, Dybala e Arthur: “Non hose reintegrarli o meno. Al momento ho, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Dobbiamo recuperare in vista della gara di mercoledì, alla quale vogliamo arrivare al 100%. Tanti giocatori sono stanchi in virtù degli impegni con la Nazionale“. SportFace.

Advertising

juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Il mio obiettivo è continuare a far bene, e farlo alla Juventus. La squalifica di Buffon? Non c… - ZZiliani : #Pirlo insiste sulle difficoltà della #Juventus quando incontra “squadre che si chiudono”. Ma in che film? Il… - juventusfc : Inizia a parlare in questo momento Mister @Pirlo_Official! Live su @JuventusTv ?? - LaJuventus1897 : ?? La reazione non c'è stata e difficilmente ci sarà mercoledì con il Napoli, ultima chiamata per il poco umile… - RepJuventus : Juventus, Pirlo: 'Continuiamo a complicarci le partite da soli' -