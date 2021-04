Juventus | nuova proposta sugli stipendi della dirigenza alla squadra

(Di sabato 3 aprile 2021) Per questo finale di stagione, laavrebbe pensato a unaper glidei suoi calciatori Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, laavrebbe avanzato unaal gruppoin termini di. L’idea sarebbe quella di posticipare quattro mensilità di ingaggio al prossimo bilancio, con effetti economici positivi su quello attuale per un valore di 80 milioni di euro circa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Uno scenario che ricalca quello verificatosi nella passata stagione, esattamente per le mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. L’obiettivo sarebbe quello di contenere i danni ...

