Juventus | Moggi | “McKennie? Sgarri sempre esistiti Ma col Covid non si scherza”

(Di sabato 3 aprile 2021) “Con ilnon si. E quello che mi dà più fastidio è che i giocatori hanno violato le regole della pandemia. In giro si vedono già troppi comportamenti irresponsabili, se poi ci si mettono pure i giocatori a dare il cattivo esempio. E poi c’è la mancanza di sensibilità sul momento della squadra. Ma mica si può controllare tutto eh? Il buon direttore sportivo, però, deve dare l’impressione di controllare tutto. Le cene, le serate fuori, gli, sonoin tutte le squadre. La differenza la fail campo, come dicevoa Montero“. Lo ha detto l’ex dirigente della, Lucianoai microfoni di Tuttosport a proposito della festa che ha coinvolto, Dybala e Arthur. E ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Moggi

Aneddoti e riflessioni tra passato e presente da parte dell'ex dirigente dellaLucianoche ai microfoni di Tuttosport ha parlato della Vecchia Signora e dei temi d'attualità anche in vista del derby della Mole contro il Torino di questa sera.e il presente ...Commenta per primo L'ex dirigente della, Lucianoha dichiarato in un'intervista a Tuttosport : 'La squadra è chiaramente costruita per il futuro con Chiesa, Kulusevski e De Ligt. Poi ci metto anche Rovella, che è fortissimo, ...Moggi a Tuttosport: «Gli sgarri? Sempre esistiti. Una volta andai all'Hollywood a prendere quel paraculo di Trezeguet» ...L'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi, ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport, ai quali ha parlato della bravata che ha visto coinvolti McKennie, Arthur e Dybala: "Ma si può farsi ...