Juventus | Moggi | «Festino a casa McKennie? Vi racconto di Trezeguet…»

(Di sabato 3 aprile 2021) Lucianoha raccontato un aneddoto su David Trezeguet, partendo da quanto accaduto in settimana con ilA Tuttosport, Lucianoha raccontato alcuni aneddoti di spogliatoio alla. Le sue parole. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 DYBALA, ARTHUR,– «Con il Covid non si scherza, sono d’accordo. E quello che mi dà più fastidio è che i giocatori hanno violato le regole della pandemia. In giro si vedono già troppi comportamenti irresponsabili, se poi ci si mettono pure i giocatori a dare il cattivo esempio. E poi c’è la mancanza di sensibilità sul momento della squadra». EPISODI SIMILI – «Uuuh hai voglia! In quel periodo c’era l’Hollywood di Milano, era la discoteca dove andavano sempre la ...

Paolo Bargiggia critica la Juve e la sua dirigenza. In un articolo apparso sul suo blog avverte: "Allegri sapeva come gestire i giocatori".Eccola la nuova triade della Juventus, roba buona, di ogni dove, brasiliani, americani, argentini, un gruppetto di sfacciati e incoscienti ai quali non è parso vero di poter festeggiare lo schiaffo de ...