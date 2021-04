Juventus, la rabbia dei tifosi: “Avete a cuore solo social e milioni, pensate al derby” (Di sabato 3 aprile 2021) La tifoseria della Juventus alza la voce. Dopo la sconfitta col Benevento e le polemiche per la festa a casa McKennie (che ha coinvolto anche Dybala e Arthur), i tifosi hanno esposto uno striscione all’esterno dell’Allianz Stadium. Oggi è in programma il derby contro il Torino: “Avete a cuore solo social, sponsor e milioni! pensate al derby! Fuori i co*****“, recita lo striscione che non lascia spazio a discussioni. Tensione altissima, come forse non si è mai registrata negli ultimi dieci anni. Per la Juventus sul campo dei granata c’è solo un risultato per spazzare le polemiche. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) La tifoseria dellaalza la voce. Dopo la sconfitta col Benevento e le polemiche per la festa a casa McKennie (che ha coinvolto anche Dybala e Arthur), ihanno esposto uno striscione all’esterno dell’Allianz Stadium. Oggi è in programma ilcontro il Torino: “, sponsor eal! Fuori i co*****“, recita lo striscione che non lascia spazio a discussioni. Tensione altissima, come forse non si è mai registrata negli ultimi dieci anni. Per lasul campo dei granata c’èun risultato per spazzare le polemiche. SportFace.

Advertising

infoitsport : Torino-Juventus, striscione e rabbia degli ultras bianconeri - FOTO - bonaldo_mattia : RT @CampiMinati: La 'sospensione a tempo indeterminato' è geniale: se perdi col Toro, poi devi pregarli per giocare contro il Napoli, o but… - fabio200908 : RT @CampiMinati: La 'sospensione a tempo indeterminato' è geniale: se perdi col Toro, poi devi pregarli per giocare contro il Napoli, o but… - doctor_mic82 : RT @CampiMinati: La 'sospensione a tempo indeterminato' è geniale: se perdi col Toro, poi devi pregarli per giocare contro il Napoli, o but… - Silvia_Mio86 : RT @CampiMinati: La 'sospensione a tempo indeterminato' è geniale: se perdi col Toro, poi devi pregarli per giocare contro il Napoli, o but… -