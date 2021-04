Juventus fuori dalla zona Champions? L’ultima volta che è successo

(Di sabato 3 aprile 2021) Laal momento sarebbe quinta,: ecco da quando non accadeva nel girone di ritorno La, dopo il pareggio contro il Torino e la vittoria del Napoli sul Crotone, si trova al momento al quinto posto dietro proprio agli azzurri: la sfida di mercoledì avrà dunque una valenza notevole. Come riporta Gazzetta.it, lanon eradai primi quattro posti nel girone di ritornostagione 2010/2011, ovveroprima del ciclo dei nove Scudetti con Del Neri in panchina. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

capuanogio : Se la #Juventus, oltre a multarli, escludesse #McKennie, #Arthur e #Dybala dal derby come punizione per la festina… - capuanogio : Breve storia triste: #Demiral salta le ultime partite con la #Juventus a causa di un infortunio, viene comunque con… - marrus91 : RT @davideterruzzi: La Juventus ha bisogno di tornare a essere la Juventus, prima di tutto, fuori dal campo. - PauloAngelRos : #Juventus #Pirlo .Con Cuadrado sulla fascia destra Kulu è fuori dal gioco .Danilo a c.campo deve giocare solo se c'… - MarcoTrombetta8 : #Juventus indecenti ..... serve una bagno ma nell'acqua santa di Lourdes.... vergognarsi e la parola giusta è tirar… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus fuori

... tuttavia il pareggio interno del Milan contro la Sampdoria e quello dellanel derby di ... Napoli e Spezia in trasferta, Verona (a Milano), Crotone, Sampdoria e Roma al Meazza, Juve all'...... pericolosa con una conclusione dadi Gomez al 5. Mandorlini vede il Padova in difficoltà e ... di Fabio Belli) DIRETTA/ AlessandriaU23 (risultato 2 - 0) streaming tv: doppietta di Eusepi!...La Juve parte forte, decisa a mettere alle spalle la sconfitta ... E contro il Napoli per Pirlo è un dentro o fuori.Primo tempo dominato dalla squadra di Gattuso che poi nella ripresa si fa riprendere. Gol decisivo del terzino dopo quelli di Insigne, Mertens e Osimhen ...