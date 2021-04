(Di sabato 3 aprile 2021) Altri guai in casadopo la cena/festa in casa McKennie che ha visto protagonisti anche Arthur e Dybala. Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, la società avrebbeal gruppoun sacrificio economico domandando di rimandare al prossimo esercizio ilalmeno parziale degli stipendi di marzo, aprile, maggio e giugno. Ben 4: la richiestacaption id="attachment 1098295" align="alignnone" width="837" Cristiano Ronaldo,(Getty Images)/captionDa quanto si apprende, la mossa dellasarebbe molto simile a quella presa un anno fa, quando in pieno lockdown, e non si potevano ancora capire e stimare i reali effetti della pandemia di coronavirus, ...

Advertising

juventusfc : Un'altra grande vittoria ?????? Il racconto del successo 9-1 delle #JuventusWomen ??? - JuventusFCYouth : L'#Under19 Femminile vince ancora ???? 3?-0? sulla Riozzese Como con i gol di Berti, Pfattner e Candeloro ?????? La… - ItaSportPress : Juventus, altra grana: chiesto alla squadra rinvio pagamento di 4 mensilità - - IlConteViziato : In un' altra vita, voglio rinascere juventino. Ti amo @juventusfc e sarò con te #FinoAllaFine e #oltre. #derbydellamole #Juventus - mschiavello18 : @capuanogio La paralisi del mercato dell'Inter la dai per certa mentre qui usi il condizionale? Avrebbe chiesto? Gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus altra

Dall'parte la Roma è arrivata alla sosta con un successo casalingo contro l'Ascoli, un 2 - 0 ... con lafrenata in casa dall'Atalanta sul pareggio e l'Inter battuta dalla Sampdoria. Sono ...La Finale tra Atalanta epromette spettacolo ed emozioni per milioni di italiani che la ... "A pochi mesi di distanza dalla finale di Supercoppa, un'prestigiosa competizione che si ...Da quanto si apprende, la mossa della Juventus sarebbe molto simile a quella presa un anno fa, quando in pieno lockdown, e non si potevano ancora capire e stimare i reali effetti della pandemia di ...Non so chi vince, ma se la Juventus pensa di essere favorita e che sia una gara ... Può devono capire che ci sono anche gli avversari e a volte capitano che vincano gli altri. Hanno vinto nove ...