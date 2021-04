Juventus, Agnelli chiede alla squadra il rinvio degli stipendi: i dettagli (Di sabato 3 aprile 2021) Juventus – Per la Juventus questa stagione si sta rivelando più complicata del previsto. Fuori dalla Champions, adesso sta vedendo svanire anche lo scudetto. Adesso deve conquistarsi un posto in Europa. Ipotizzare un futuro senza la Champions League sarebbe davvero complicato per una società che sta facendo i conti, così come tutte le altre, con un momento economico molto delicato. Legato ovviamente all’esplosione, ormai più di un anno fa, del Covid. La pandemia infatti ha prosciugato gli introiti, ma i costi sono rimasti però pressoché invariati. Ed è per questo che la Juventus starebbe pensando alle contromisure da prendere. Juventus, chiesto il rinvio del pagamento degli stipendi Così come spiega Il Corriere dello Sport, la dirigenza bianconera ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 3 aprile 2021)– Per laquesta stagione si sta rivelando più complicata del previsto. Fuori dChampions, adesso sta vedendo svanire anche lo scudetto. Adesso deve conquistarsi un posto in Europa. Ipotizzare un futuro senza la Champions League sarebbe davvero complicato per una società che sta facendo i conti, così come tutte le altre, con un momento economico molto delicato. Legato ovviamente all’esplosione, ormai più di un anno fa, del Covid. La pandemia infatti ha prosciugato gli introiti, ma i costi sono rimasti però pressoché invariati. Ed è per questo che lastarebbe pensando alle contromisure da prendere., chiesto ildel pagamentoCosì come spiega Il Corriere dello Sport, la dirigenza bianconera ...

