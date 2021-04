Juve: Pirlo 'tanti punti persi, non contenti della stagione' (Di sabato 3 aprile 2021) "Quando non vinci non puoi essere soddisfatto, c'è da lavorare e c'è bisogno di vincere: non siamo contenti della stagione, tanti i punti persi per strada. Ora testa bassa per cercare di fare molto ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 3 aprile 2021) "Quando non vinci non puoi essere soddisfatto, c'è da lavorare e c'è bisogno di vincere: non siamoper strada. Ora testa bassa per cercare di fare molto ...

