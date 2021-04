Juve - Dybala, è gelo. E le parole di Oriana... (Di sabato 3 aprile 2021) "I tre giocatori coinvolti nella cosa successa l'altra sera non sono convocati per il derby: riprenderanno a lavorare col tempo e vedremo quando". Ecco l'ufficialità della sanzione che la Juventus ha ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 aprile 2021) "I tre giocatori coinvolti nella cosa successa l'altra sera non sono convocati per il derby: riprenderanno a lavorare col tempo e vedremo quando". Ecco l'ufficialità della sanzione che lantus ha ...

Advertising

LaStampa : Multati e sospesi: la Juve usa il pugno duro per McKennie, Dybala e Arthur - Gazzetta_it : Juve, festa a casa #McKennie con #Arthur e #Dybala. Intervengono i carabinieri - pisto_gol : McKennie, Arthur e Dybala sanzionati per infrazione alla normativa Covid, Bonucci positivo, Szczesny a rischio, Buf… - FrankjedgHoover : I partenti possibili sono 3 Il primo della lista perché ha mercato più di tutti è De Ligt Il secondo è Bentancur ch… - ChiaraAnto33 : RT @docgariff: Dico la mia, impopolare, prima della partita. Per me abbiamo fatto come il marito che se la taglia per far dispetto alla mog… -