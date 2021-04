Jannik Sinner è sesto nella classifica della Race! Le proiezioni nel ranking. Obiettivo ATP Finals di Torino (Di sabato 3 aprile 2021) Nel torneo ATP Miami 2021 di tennis (di categoria Masters 1000) l’azzurro Jannik Sinner, numero 21 del seeding, è approdato in finale, guadagnando 600 punti utili per la Race ATP che qualifica alle Finals del 2021, che si terranno a Torino. Al momento Sinner è salito a quota 995, issandosi al 6° posto virtuale della Race. La scalata potrebbe proseguire domenica, in caso di successo in finale, che lancerebbe l’azzurro, in maniera certa, alla piazza numero 5, andando a quota 1395, dato che l’ultimo atto mette in palio 400 punti per il vincitore. In caso di sconfitta in finale però, Sinner verrebbe scavalcato dal polacco Hubert Hurkacz: se l’italiano dovesse perdere in finale con il polacco finirebbe per essere 7° e non 6° nella Race ATP del 5 aprile. ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) Nel torneo ATP Miami 2021 di tennis (di categoria Masters 1000) l’azzurro, numero 21 del seeding, è approdato in finale, guadagnando 600 punti utili per la Race ATP che qualifica alledel 2021, che si terranno a. Al momentoè salito a quota 995, issandosi al 6° posto virtualeRace. La scalata potrebbe proseguire domenica, in caso di successo in finale, che lancerebbe l’azzurro, in maniera certa, alla piazza numero 5, andando a quota 1395, dato che l’ultimo atto mette in palio 400 punti per il vincitore. In caso di sconfitta in finale però,verrebbe scavalcato dal polacco Hubert Hurkacz: se l’italiano dovesse perdere in finale con il polacco finirebbe per essere 7° e non 6°Race ATP del 5 aprile. ...

