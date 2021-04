Jannik Sinner come i grandi della storia del tennis (Di sabato 3 aprile 2021) Jannik Sinner ha incantato tutti gli appassionati di tennis e non. Il ragazzo diciannovenne che si giocherà la finale del torneo di Miami, il “Masters 1000”, è uno degli italiani che ha fatto sognare il proprio Paese con la racchetta. L’altoatesino è il sesto italiano a giocarsi una finale di “Masters 1000” e tutti non vedono l’ora di vederlo in campo. Jannik Sinner: “Sogno di diventare il numero 1” Jannik Sinner come i grandi del tennis, chi sono? Sinner è uno dei tennisti più talentosi sulla piazza. Il ragazzo quando scende in campo compie delle prodezze inverosimili tanto che non sembra nemmeno umano. Domani domenica 4 aprile, Sinner si scontrerà con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021)ha incantato tutti gli appassionati die non. Il ragazzo diciannovenne che si giocherà la finale del torneo di Miami, il “Masters 1000”, è uno degli italiani che ha fatto sognare il proprio Paese con la racchetta. L’altoatesino è il sesto italiano a giocarsi una finale di “Masters 1000” e tutti non vedono l’ora di vederlo in campo.: “Sogno di diventare il numero 1”del, chi sono?è uno deiti più talentosi sulla piazza. Il ragazzo quando scende in campo compie delle prodezze inverosimili tanto che non sembra nemmeno umano. Domani domenica 4 aprile,si scontrerà con ...

Advertising

Eurosport_IT : NON STIAMO SOGNANDOOOOOOO ?? Jannik Sinner a soli 19 anni batte Bautista Agut (5-7 6-4 6-4) e conquista la sua prim… - mauroberruto : Nello spazio fra Jannik #Sinner, alla prima finale di un Master 1000, e Federica #Pellegrini, per la quinta volta a… - chetempochefa : Complimenti a Jannik #Sinner, che a soli 19 anni batte Bautista Agut e conquista la sua prima finale in un Masters… - AndreaT89744188 : RT @mauroberruto: Nello spazio fra Jannik #Sinner, alla prima finale di un Master 1000, e Federica #Pellegrini, per la quinta volta ai #Gio… - Edorsi53 : RT @LucaUxxx: Vedo vincere #Sinner e risento #NanniMoretti: 'Quelle spallucce vittimiste dei tennisti italiani, che perdono sempre per colp… -