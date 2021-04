Iva Zanicchi: l’incredibile carriera dell’Aquila di Ligonchio che ha stregato il pubblico italiano (Di sabato 3 aprile 2021) Iva Zanicchi è sicuramente una delle cantanti più importanti della musica italiana. Grazie al suo timbro inconfondibile ed alla sua grinta è riuscita a raggiungere traguardi molto prestigiosi. È stata infatti la prima italiana ad esibirsi al Madison Square Garden di New York e ad andare in tour nell’Unione Sovietica. Ma qual è stato il percorso che ha permesso all’Aquila di Ligonchio (suo soprannome) di arrivare dov’è ora? Iva Zanicchi: la biografia, dall’esordio al grande successo Iva Zanicchi è nata il 18 gennaio 1940 a Ligonchio, piccolo paesino in provincia di Reggio Emilia. Ha un fratello, Antonio (mancato nel 2020) e due sorelle, Wiria e Maria Rosa. La sua più grande occasione si presenta nel 1960, quando è concorrente ad una puntata di Campanile sera, quiz condotto dal grandissimo ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 3 aprile 2021) Ivaè sicuramente una delle cantanti più importanti della musica italiana. Grazie al suo timbro inconfondibile ed alla sua grinta è riuscita a raggiungere traguardi molto prestigiosi. È stata infatti la prima italiana ad esibirsi al Madison Square Garden di New York e ad andare in tour nell’Unione Sovietica. Ma qual è stato il percorso che ha permesso all’Aquila di(suo soprannome) di arrivare dov’è ora? Iva: la biografia, dall’esordio al grande successo Ivaè nata il 18 gennaio 1940 a, piccolo paesino in provincia di Reggio Emilia. Ha un fratello, Antonio (mancato nel 2020) e due sorelle, Wiria e Maria Rosa. La sua più grande occasione si presenta nel 1960, quando è concorrente ad una puntata di Campanile sera, quiz condotto dal grandissimo ...

