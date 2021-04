Italia zona rossa da oggi a lunedì Per effetto del decreto in vigore (Di sabato 3 aprile 2021) A poche ore da Pasqua tutta Italia diventa zona rossa. Dal 3 al 5 aprile, secondo il decreto legge in vigore. Dunque da oggi a Pasquetta. La Puglia in particolare è zona rossa rafforzata ormai da giorni, con ulteriori restrizioni rispetto al resto del territorio nazionale e rimarrà zona rossa anche l’intera settimana prossima. L'articolo Italia zona rossa da oggi a lunedì <small class="subtitle">Per effetto del decreto in vigore</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 3 aprile 2021) A poche ore da Pasqua tuttadiventa. Dal 3 al 5 aprile, secondo illegge in. Dunque daa Pasquetta. La Puglia in particolare èrafforzata ormai da giorni, con ulteriori restrizioni rispetto al resto del territorio nazionale e rimarràanche l’intera settimana prossima. L'articoloda Perdelin proviene da Noi Notizie..

Ultime Notizie dalla rete : Italia zona Pasqua, vaccini in chiesa in Sicilia ... il Veneto e la Provincia Autonoma di Trento passeranno in zona Arancione. In occasione della ... Ieri sono stati registrati 21.932 nuovi positivi al test del coronavirus in Italia su 331.154 tamponi ...

Covid Italia, regioni: bollettino contagi e tabella 2 aprile Il Veneto rimane in zona arancione. I numeri delle regioni: LOMBARDIA Sono 3.941 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi, 2 aprile, in Lombardia, di cui 197 'debolmente positivi'. I ...

Covid, Italia zona rossa per Pasqua: per gli spostamenti sarà necessaria l’autocertificazione. MODELLO [PDF] Orizzonte Scuola Ancona, ecco la strana Pasqua dei ristoratori: menù, asporto e… rinunce Prima il lockdown, poi il coprifuoco e l’Italia a fasce hanno di fatto interrotto da tempo immemore il regolare servizio a cena e come se non bastasse, nelle nuove misure scelte dal Governo Draghi per ...

Val dei Gamberi: dopo un secolo nel torrente della leggenda ritornano i crostacei In questa zona, martoriata dall’acqua e vento di Vaia nell’ottobre del 2018, sono in corso dei lavori di ripristino idraulico e forestale. La specie del gambero rinvenuto a Voltago, quasi 900 metri di ...

