Italia Viva lavora al progetto #Sanità2030, Bellanova: “Guardiamo al futuro” (Di sabato 3 aprile 2021) ROMA – “La pandemia ci ha posto con urgenza di fronte alla necessità di rafforzare e sostenere al meglio il nostro sistema sanitario. Serve una visione e un progetto concreto di finanziamenti, che ci permetta di essere pronti qualora dovessimo trovarci di nuovo in emergenza. Lo dobbiamo ai medici e al personale sanitario che in questi mesi non si sono mai tirati indietro, lottando contro il virus con professionalità, coraggio e spirito di sacrificio. Ma lo dobbiamo anche ai cittadini, che in ogni momento devono poter contare su una sanità pubblica all’altezza delle sfide che ha di fronte”. Così Teresa Bellanova, ex ministra delle politiche agricole. “Per questo motivo – aggiunge – nel mese di aprile Italia Viva lavorerà a un progetto #Sanità2030, un piano strategico che delinei ... Leggi su lopinionista (Di sabato 3 aprile 2021) ROMA – “La pandemia ci ha posto con urgenza di fronte alla necessità di rafforzare e sostenere al meglio il nostro sistema sanitario. Serve una visione e unconcreto di finanziamenti, che ci permetta di essere pronti qualora dovessimo trovarci di nuovo in emergenza. Lo dobbiamo ai medici e al personale sanitario che in questi mesi non si sono mai tirati indietro, lottando contro il virus con professionalità, coraggio e spirito di sacrificio. Ma lo dobbiamo anche ai cittadini, che in ogni momento devono poter contare su una sanità pubblica all’altezza delle sfide che ha di fronte”. Così Teresa, ex ministra delle politiche agricole. “Per questo motivo – aggiunge – nel mese di aprilelavorerà a un, un piano strategico che delinei ...

Advertising

quinta : fratelli, viva l'Italia e primi gli italiani (gli amici stanno tutti bene) - Linkiesta : I tre enigmi politici che bloccano il cantiere del riformismo. Per ora nessuno ha chiaro cosa Enrico Letta abbia i… - DantiNicola : Per tutto il mese di aprile questo sarà l'impegno di Italia Viva: raccogliere idee e contribuire a realizzare un pi… - MarziaLoreti : @MadameA02 ahahahahahaa chiedendo soldi e facendola passare per aiutio.Direi al limite piu'in un anno di maggioranz… - Lopinionista : Italia Viva lavora al progetto #Sanità2030, Bellanova: “Guardiamo al futuro” -