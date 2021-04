Italia, maestra 40enne in gravissime condizioni dopo il vaccino AstraZeneca (Di sabato 3 aprile 2021) L'insegnante di Cernusco sul Naviglio, di 40 anni, è stata ricoverata per una tromboembolia. Si indaga per capire se c'è un nesso causa-effetto con il farmaco. Ancora un caso di un’insegnante che sta male dopo aver ricevuto la dose del vaccino AstraZeneca. Questa volta è accaduto a Cernusco sul Naviglio, vittima una maestra della Primaria dell’Istituto Levi Montalcini. La donna, di 40 anni, si era sottoposta alla vaccinazione anti-Covid il 14 marzo 2021. dopo avere accusato un’emicrania anomala nei giorni successivi, è stata colpita da una tromboembolia. E’ stata ricoverata all’ospedale di Vizzolo Predabissi e poi, in seguito a un aggravamento delle condizioni, a Pavia. Ora è in condizioni critiche nel reparto di Terapia intensiva. Il caso fa riaprire però il ... Leggi su howtodofor (Di sabato 3 aprile 2021) L'insegnante di Cernusco sul Naviglio, di 40 anni, è stata ricoverata per una tromboembolia. Si indaga per capire se c'è un nesso causa-effetto con il farmaco. Ancora un caso di un’insegnante che sta maleaver ricevuto la dose del. Questa volta è accaduto a Cernusco sul Naviglio, vittima unadella Primaria dell’Istituto Levi Montalcini. La donna, di 40 anni, si era sottoposta alla vaccinazione anti-Covid il 14 marzo 2021.avere accusato un’emicrania anomala nei giorni successivi, è stata colpita da una tromboembolia. E’ stata ricoverata all’ospedale di Vizzolo Predabissi e poi, in seguito a un aggravamento delle, a Pavia. Ora è incritiche nel reparto di Terapia intensiva. Il caso fa riaprire però il ...

Advertising

wileaffarista : @universumvici @ComunistaRosso Hai scritto una stronzata da ignorante, leggiti i requisiti per la naturalizzazione… - RobiLux17 : @grigiestanze @signorailimonii Capisco molto poco perché io negli anni 90 ero a scuola e non mi menavano. Un'unica… - LHoesle : @Gianmar26145917 @cgcronos la tendenza a far eleggere presidenti che dormono pare l'ultima moda. ma devo dire che l… - fforzano : Maestra:'su bambini fatemi esempi di personaggi di fantasia' Paola: 'Cenerentola!' Marco: 'Topolino!' Lucia: 'Super… - stellamarina2 : @pricut @AmiciUfficiale Ma che dici? Sono quelli più schietto e su rosa la maestra ha ragione, è un cesso di baller… -