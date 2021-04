Italia e Ue, sveglia! La minaccia della Russia spiegata da Polyakova (Cepa) (Di sabato 3 aprile 2021) Troppo poco, troppo tardi. C’è un motivo se l’Europa, e l’Italia, sono terreno fertile per la guerra di spie e la disinformazione del Cremlino, dice Alina Polyakova, presidente del Cepa (Center for European policy analysis), tra le più autorevoli esperte americane di Russia. Roma crocevia di spie russe. Una trama già sentita? Nulla di cui sorprendersi. La Russia è sempre stata impegnata in queste missioni di spionaggio fin dai tempi sovietici, e quotidianamente coordina in Europa operazioni di influenza. Solitamente però questi eventi non vengono alla luce del sole. Fare uscire la notizia è stata una scelta politica del governo Draghi? Credo sia stato un gesto importante. A lungo l’Italia si è posizionata al centro fra Europa e Russia. Questo episodio dimostra che ... Leggi su formiche (Di sabato 3 aprile 2021) Troppo poco, troppo tardi. C’è un motivo se l’Europa, e l’, sono terreno fertile per la guerra di spie e la disinformazione del Cremlino, dice Alina, presidente del(Center for European policy analysis), tra le più autorevoli esperte americane di. Roma crocevia di spie russe. Una trama già sentita? Nulla di cui sorprendersi. Laè sempre stata impegnata in queste missioni di spionaggio fin dai tempi sovietici, e quotidianamente coordina in Europa operazioni di influenza. Solitamente però questi eventi non vengono alla luce del sole. Fare uscire la notizia è stata una scelta politica del governo Draghi? Credo sia stato un gesto importante. A lungo l’si è posizionata al centro fra Europa e. Questo episodio dimostra che ...

Advertising

saggiadecisione : @robertoverdi9 @juvemyheart @MassMing Mi sa che è Lei abbastanza avulso dalle dinamiche geopolitiche. L’Europa è in… - antivirusgg : @matteosalvinimi e @GiorgiaMeloni d'accordo per creare un'alleanza nazionalista in Europa con Ungheria e Polonia.… - pizia21 : RT @AndreaStair: Ehilà sveglia!!! Questa è la P1.. incidenza 5% in Italia. Facciamo qualcosa??? @MinisteroSalute @RobertoBurioni @RobiVil @… - laura110579 : RT @AndreaStair: Ehilà sveglia!!! Questa è la P1.. incidenza 5% in Italia. Facciamo qualcosa??? @MinisteroSalute @RobertoBurioni @RobiVil @… - sara80elmi : RT @AndreaStair: Ehilà sveglia!!! Questa è la P1.. incidenza 5% in Italia. Facciamo qualcosa??? @MinisteroSalute @RobertoBurioni @RobiVil @… -