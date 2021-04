Isola dei Famosi: Valentina Persia diventa virale sul web (Di sabato 3 aprile 2021) Valentina Persia è una delle colonne portanti di questa edizione de L’Isola dei Famosi; mamma di due bambini, la donna ha mostrato il suo lato debole nelle scorse dirette ma, nella maggior parte del tempo, è lei “l’anima della festa”; è stata proprio la sua comicità a renderla virale sul web in queste ore! Scopriamo perché. Valentina Persia è uno dei naufraghi che più sta animando l’Honduras; con la sua Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 3 aprile 2021)è una delle colonne portanti di questa edizione de L’dei; mamma di due bambini, la donna ha mostrato il suo lato debole nelle scorse dirette ma, nella maggior parte del tempo, è lei “l’anima della festa”; è stata proprio la sua comicità a renderlasul web in queste ore! Scopriamo perché.è uno dei naufraghi che più sta animando l’Honduras; con la sua Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - MediasetPlay : Da Francesco Oppini faccia a faccia con una delle sue amate 'ratte' al delirio di commenti sui social! Rivedi la p… - CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - BITCHYFit : Isola dei Famosi, Andrea Cerioli in crisi: commenta la sua fidanzata - favellare : non ha qualcosa di meglio da fare in quanto vegano tipo boh salvare l'amica loro vegana dall'eliminazione all'isola… -