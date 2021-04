Isola dei Famosi: Akash sfottuto da Valentina Persia? La sua reazione (Di sabato 3 aprile 2021) Valentina Persia è uno dei naufraghi più simpatici e schietti di questa quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Recentemente la comica si è lasciata andare ad un’esilarante imitazione di Akash Kumar. A sorpresa l’ex naufrago ha molto gradito l’imitazione della Persia. Questa quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi continua ad appassionare i fan; tra i naufraghi a distinguersi per simpatia è sicuramente Valentina Persia. La comica proprio di recente Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 3 aprile 2021)è uno dei naufraghi più simpatici e schietti di questa quindicesima edizione dell’dei. Recentemente la comica si è lasciata andare ad un’esilarante imitazione diKumar. A sorpresa l’ex naufrago ha molto gradito l’imitazione della. Questa quindicesima edizione dell’deicontinua ad appassionare i fan; tra i naufraghi a distinguersi per simpatia è sicuramente. La comica proprio di recente Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

MediasetPlay : Da Francesco Oppini faccia a faccia con una delle sue amate 'ratte' al delirio di commenti sui social! Rivedi la p… - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - Corriere : Isola d’Elba, la misteriosa invasione dei dischetti di plastica Legambiente: «Sono un pericolo» - _rainbow_Larry_ : RT @fuoridallhype_: Tommaso in un mese ha conosciuto i colossi della televisione italiana, è diventato opinionista dell’isola dei famosi e… - dinoforitaly : RT @patrikscaria62: Domenica a San Marino. La presa per i fondelli è evidente, per colui che non è cieco. Al popolo italiano si può imporr… -