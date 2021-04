Isola dei Famosi 2021 | Massimiliano Rosolino naufrago?

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 3 aprile 2021) Dopo la rinuncia di Alvin circolavano diversi rumor secondo i quali l’inviata de L’deisarebbe stata una tra Aurora Ramazzotti ed Elenoire Casalegno. A fine febbraio Mediaset ha annunciato il nome di, ma oggi la moglie ha raccontato un retroscena che ha spiazzato tutti. Le parole di Natalia Titova Nel corso di una recente intervista, Natalia Titova ha svelato che lei e il marito sono stati contattati per partecipare al reality di Canale 5 in veste di naufraghi. Il campione di nuoto però per due anni ha detto di no per non rovinare il suo fisico e così la produzione de L’deiha pensato di offrirgli una posizione diversa. “Inizialmente ero stata contattata io per partecipare da concorrente, ma non me la sono sentita. Andare in un posto così ...