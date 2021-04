Isola, Arianna Cirrincione fredda con Andrea Cerioli? La replica social (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo il suo intervento a L’Isola dei Famosi e le polemiche sul web, Arianna Cirrincione si difende su Instagram Durante la puntata andata in onda giovedì 1° aprile de L’Isola dei Famosi è intervenuta per un collegamento col fidanzato, Arianna Cirrincione, per incoraggiarlo nella sua avventura in Honduras, che dietro alla confidenza di Andrea Cerioli sul fatto di volere un figlio da lei, si è dimostrata fredda, sollevando le critiche, alle quali ha replicato via social. Leggi anche–> Isola dei Famosi, Andrea Cerioli: “Questo reality non fa per me” I fan della coppia si sarebbero aspettati parole più dolci da parte di Arianna nei ... Leggi su 361magazine (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo il suo intervento a L’dei Famosi e le polemiche sul web,si difende su Instagram Durante la puntata andata in onda giovedì 1° aprile de L’dei Famosi è intervenuta per un collegamento col fidanzato,, per incoraggiarlo nella sua avventura in Honduras, che dietro alla confidenza disul fatto di volere un figlio da lei, si è dimostrata, sollevando le critiche, alle quali hato via. Leggi anche–>dei Famosi,: “Questo reality non fa per me” I fan della coppia si sarebbero aspettati parole più dolci da parte dinei ...

ecilaimrev : RT @itsmwengo: Capelli di Arianna patrimonio dell’umanità #isola - _loveharryhugs_ : RT @itsmwengo: Capelli di Arianna patrimonio dell’umanità #isola - thodettofermo : RT @RosWinchester: Cerioli che va in crisi per le parole di Arianna come un Tommaso qualsiasi che nel post 'devi abbandonare le ansie' less… - 21browncrew : RT @ludovicae3: Troppo sveglio Andrea Cerioli, io lo sepevo e ve l'ho detto... Non è scemo e neppure smorto, da due parole di Arianna ha ca… - Martyriccel92 : RT @ilmio3go: Unpopolar opinion: Cerioli non stava facendo un discorso sbagliato. Loro non sanno noi cosa vediamo, e dalle parole di Arian… -