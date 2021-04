Isola 2021 | Ilary Blasi anti-diva dalla battuta pronta | “Sono tremenda”

Leggi su dilei

(Di sabato 3 aprile 2021) Attualmente in tv al timone della nuova edizione de L’dei Famosi,fa parlare di sé per le sue tante peculiarità. Non è di certo una conduttrice come le altre la bella, che da quando esordì come Letterina nel programma Passaparola, al fianco di “zio” Gerry Scotti, ne ha fatta di strada. In un’intervista a Repubblicasi è messa a nudo in tutta la sua verace spontaneità. Ed è proprio questo che la fa amare proprio da tutti, sia dagli uomini (come non far caso alla sua incredibile bellezza) che dalle donne. Perché la, in fondo, nonostante il grande successo televisivo e un marito che è una vera celebrità, resta “una di noi”. Sarebbe stato facile per una giovanissima aspirante showgirl vivere all’ombra dorata del fidanzato, poi marito e padre dei suoi ...