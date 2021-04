Isola 15, Vera Gemma scopre che Awed ha chiesto scusa al gruppo: la reazione (Di sabato 3 aprile 2021) La settimana appena trascorsa è stata infuocata per i naufraghi de L’Isola dei famosi 15 e in particolare al centro dell’attenzione ci è finito lo youtuber Awed: sin dai primi giorni, il concorrente è stato protagonista di accese liti con Gilles Rocca, liti che lo hanno portato a scegliere di Isolarsi dal resto del gruppo insieme ad un’altra concorrente dal carattere tutto pepe, ovvero Vera Gemma. La Gemma, però, nel corso della puntata di lunedì ha perso al televoto e ha così dovuto lasciare i compagni. Awed, rimasto solo, ha deciso di chiarire con gli altri naufraghi, a cominciare da Gilles, a cui ha chiesto scusa per le reazioni esagerate avute nei giorni precedenti. Se quindi da un lato, la pace sembra essere ... Leggi su isaechia (Di sabato 3 aprile 2021) La settimana appena trascorsa è stata infuocata per i naufraghi de L’dei famosi 15 e in particolare al centro dell’attenzione ci è finito lo youtuber: sin dai primi giorni, il concorrente è stato protagonista di accese liti con Gilles Rocca, liti che lo hanno portato a scegliere dirsi dal resto delinsieme ad un’altra concorrente dal carattere tutto pepe, ovvero. La, però, nel corso della puntata di lunedì ha perso al televoto e ha così dovuto lasciare i compagni., rimasto solo, ha deciso di chiarire con gli altri naufraghi, a cominciare da Gilles, a cui haper le reazioni esagerate avute nei giorni precedenti. Se quindi da un lato, la pace sembra essere ...

