Ira Trump contro la Major League Baseball | “Boicottatela”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 3 aprile 2021) Lanegli Usa abbandonerà Atlanta per il suo All-Star Game in protestail nuovo disegno di legge di riforma del voto dello stato della Georgia. E Donaldinvita al boicottaggio della lega insieme a quello delle altre società che hanno deciso di seguire l’esempio della Mlb. A riportarlo è il New York Post. Nel mirino dell’ex presidente americano, anche la Delta Airlines e la Coca-Cola “Il repubblicano – si legge – ha chiesto il boicottaggio in una dichiarazione che ha rilasciato poche ore dopo che la MLB ha annunciato che sta ritirando l’All-Star Game da Atlanta in risposta al disegno di legge che il presidente Biden ha etichettato come ‘Jim Crow nel 21° secolo'”. La legge, secondo i detrattori, introdurrebbe restrizioni al voto che penalizzerebbero soprattutto le ...