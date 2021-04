Inter | D’Ambrosio negativo | è già al lavoro per il Sassuolo – FOTO

Leggi su calcionews24

Anche Danilo, l'ultimo dei calciatori dell'rimasti positivi al Covid-19, è guarito dal virus. Il giocatore è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile e potrebbe già tornare a disposizione del tecnico Antonio Conte per la gara di mercoledì contro il.